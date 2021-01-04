04 Ocak 2021, Pazartesi
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Bursa’da kısıtlamada fuhuş pazarlığı yapan kadına 3 bin 577 TL ceza

’da 49 yaşındaki Ş.K. isimli kadın sokağa çıkma kısıtlamasında yol kenarında fuhuş pazarlığı yaparken kameralara yakalandı. Polis tarafından gözaltına alınan kadına 3 bin 577 TL ceza yazıldı.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 04.01.2021 Güncelleme Tarihi: 04.01.2021
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Bursa’da kısıtlamada fuhuş pazarlığı yapan kadına 3 bin 577 TL ceza

Çırpan Mahallesi Ankara Yolu Caddesi üzerinde bekleyen bir kadın araçları durdurarak sürücüler ile fuhuş pazarlığı yaptı.

Pazarlık yaparken görüntülenen kadını, devriye gezen ekipleri, fark etti.

Gözaltına alınan kadının Ş.K. olduğu tespit edildi.

Kadına, 'sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal'den 3 bin 150 TL, 'emre aykırı davranmak'tan da 427 TL olmak üzere toplam 3 bin 577 TL ceza uygulandı.

Ş.K. emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

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