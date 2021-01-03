04 Ocak 2021, Pazartesi
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Harita maviye döndü! Tatvan’da koronavirüs tedbirleri meyvesini verdi!

’in ilçesinde korona virüs tedbirlerine uyulmasının ardından (HES) uygulamasında kırmızı ile kaplı olan harita, mavi renge döndü.

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 03.01.2021 Güncelleme Tarihi: 03.01.2021
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Harita maviye döndü! Tatvan’da koronavirüs tedbirleri meyvesini verdi!

genelinde alınan tedbirler ve denetimlerle vakalar azalmaya başladı. HES uygulamasında kırmızı ile kaplı harita, riskin az olduğu yeri gösteren mavi renge döndü.

Harita maviye döndü! Tatvan’da koronavirüs tedbirleri meyvesini verdi! HARİTA MAVİYE DÖNDÜ! TATVAN’DA KORONAVİRÜS TEDBİRLERİ MEYVESİNİ VERDİ!

Geçtiğimiz aylarda yüksek riskli olarak tanımlanarak kırmızı renge bürünen kentte yoğunluk haritası aralık ayı sonu itibariyle düşük risk olarak tanımlanan mavi renge bürünmeye başladı.

Hafta sonu kısıtlamaların devam etmesi ve vatandaşların kurallara uymasıyla birlikte vakalarda ciddi derecede düşüş yaşanacağı tahmin ediliyor.
Yetkililer, rehavete kapılmadan; maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyarak vatandaşların aynı duyarlılıkla devam etmeleri gerektiğini bir kez daha vurguladı.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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