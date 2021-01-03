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Son dakika: Turistler pes dedirtti! Sigara içen maskesiz turist grubuna ceza

Son dakika haberi... 'nde maske takmayan ve sigara içen turist grubu karakola götürüldü ve kendilerine ceza yazıldı. Kuralları hiçe sayan turistler kendilerine idari işlem uygulanmasının ardından polis merkezinden ayrıldı.

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 03.01.2021 Güncelleme Tarihi: 03.01.2021
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Son dakika: Turistler pes dedirtti! Sigara içen maskesiz turist grubuna ceza

Yeni tip koronavirüs ile mücadele kapsamında yayınlanan son genelgeyle hafta sonu kısıtlamasının uygulanacağı, yabancı turistlerin ise muaf tutulacağı duyurulmuştu.

Son dakika: Turistler pes dedirtti! Sigara içen maskesiz turist grubuna ceza

İstanbul'daki turistler de muafiyeti fırsat bilerek bugün yine İstiklal Caddesi'ne akın etti.

Son dakika: Turistler pes dedirtti! Sigara içen maskesiz turist grubuna ceza

KURAL TANIMADILAR, POLİS CEZAYI KESTİ
Meydan ve caddede devriye gezen polis ekipleri İstiklal Caddesi'nin tam ortasında kural tanımazcasına maske takmayan ve sigara içen bir turist grubunu fark etti.

Son dakika: Turistler pes dedirtti! Sigara içen maskesiz turist grubuna ceza

Turistlerin yanına giden polis önce maske takmaları ve sigara içmemeleri konusunda uyardı, sonra da turistleri polis merkezine götürdü.

Son dakika: Turistler pes dedirtti! Sigara içen maskesiz turist grubuna ceza

Kuralları hiçe sayan turistler kendilerine idari işlem uygulanmasının ardından polis merkezinden ayrıldı.

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