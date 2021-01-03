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Son dakika: Elazığ Sivrice'de deprem | 2020 son depremler

Son dakika haberi... AFAD verilerine göre Elazığ'ın ilçesinde saat 17.17'de 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem kent merkezinde de hissedildi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 03.01.2021 Güncelleme Tarihi: 03.01.2021
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Son dakika: Elazığ Sivrice'de deprem | 2020 son depremler

SON DAKİKA HABERİ: AFAD Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 17.17'de merkez üssü ilçesi olan 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin derinliği, 8.50 kilometre olarak bildirildi.

Deprem kent merkezinde de hissedildi.

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