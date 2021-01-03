04 Ocak 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Harita maviye döndü! Tatvan’da koronavirüs tedbirleri meyvesini verdi!

Harita maviye döndü! Tatvan’da koronavirüs tedbirleri meyvesini verdi!

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 03.01.2021 17:30
Güncelleme:03.01.2021 17:34
Bitlis’in Tatvan ilçesinde korona virüs tedbirlerine uyulmasının ardından Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasında kırmızı ile kaplı olan harita, mavi renge döndü.

Tatvan genelinde alınan tedbirler ve denetimlerle vakalar azalmaya başladı. HES uygulamasında kırmızı ile kaplı harita, riskin az olduğu yeri gösteren mavi renge döndü.

Geçtiğimiz aylarda yüksek riskli olarak tanımlanarak kırmızı renge bürünen kentte yoğunluk haritası aralık ayı sonu itibariyle düşük risk olarak tanımlanan mavi renge bürünmeye başladı.

Hafta sonu kısıtlamaların devam etmesi ve vatandaşların kurallara uymasıyla birlikte vakalarda ciddi derecede düşüş yaşanacağı tahmin ediliyor.
Yetkililer, rehavete kapılmadan; maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyarak vatandaşların aynı duyarlılıkla devam etmeleri gerektiğini bir kez daha vurguladı.

Bir anda bastıran sis görüş mesafesini sıfıra düşürdü
Bir anda bastıran sis görüş mesafesini sıfıra düşürdü
150 bin nüfuslu ilçe sis denizinde kayboldu
150 bin nüfuslu ilçe sis denizinde kayboldu
Elazığ korkutan deprem
Elazığ korkutan deprem
Kazdıkları çukurda yakalandılar!
Kazdıkları çukurda yakalandılar!
Başına gelmeyen kalmadı
Başına gelmeyen kalmadı
O ilçede harita maviye döndü!
O ilçede harita maviye döndü!
İstanbul Boğazı'nda sürü halinde görüldüler
İstanbul Boğazı'nda sürü halinde görüldüler
Turistler pes dedirtti!
Turistler pes dedirtti!
Uyuşturucu operasyonu
Uyuşturucu operasyonu
Mezarı orada ortaya çıktı!
Mezarı orada ortaya çıktı!
Kent merkezine indiler
Kent merkezine indiler
Görenleri hayran bıraktılar
Görenleri hayran bıraktılar
Daha Fazla Video Göster