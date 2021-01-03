İklim değişikliği ve aşırı sıcaklıkların, kolera ile sıtma dahil sivrisinek kaynaklı hastalıklara da yol açarak insan sağlığına doğrudan zarar verebileceğini de ifade eden Prof. Satıl, "Gelişmiş ülkeler başta olmak üzere bütün ülkeler bu küresel iklim değişikliğine yol açacak faaliyetlerden vazgeçmeli. Doğayı gelecek nesillere yaşanabilir bir biçimde bırakabilmek için asgari müşterekte bütün ülkeler buluşmalı ve elimizden gelen bütün çabaları bu anlamda göstermeliyiz" ifadelerini kullandı.

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