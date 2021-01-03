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İklim değişikliğine dikkat çeken uzman isimden flaş açıklama: Birçok hastalığı beraberinde getirecek

etkisi ile mevsimler şaştı, erik ve badem ağaçları çiçek açtı. Sıcaklıkların mevsim normallerinin üstünde seyrettiği ülkemizde meyve ağaçlarının da dengesi bozuldu. Prof. Dr. Fatih Satıl, değişen iklimin birçok hastalığı da beraberinde getireceğini söyledi.

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 03.01.2021 Güncelleme Tarihi: 03.01.2021
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İklim değişikliğine dikkat çeken uzman isimden flaş açıklama: Birçok hastalığı beraberinde getirecek

Sonbahar mevsiminin gelmesi ile birlikte sararan yapraklar dökülürken, değişken hava sıcaklıkları 'de de meyve ağaçlarının dengesini şaşırttı.

Balıkesir'in Karesi ilçesinde bulunan erik ağacının mevsime inat ocak ayında filizlenip çiçek açması görenlerin dikkatini çekerken, uzmanlar ise bu durumun dünyada yaşanan küresel ısınmanın bir sonucu olduğunu söylüyorlar.



"KÜRESEL ISINMA ETKİSİNİ HER GEÇEN GÜN BİRAZ DAHA GÖSTERİYOR"

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan , Botanik Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Fatih Satıl, ve iklim değişikliğine dikkat çekti. Prof. Dr. Satıl; "Küresel ısınma etkisini her geçen gün biraz daha gösteriyor. Küresel ısınma ve iklim değişikliği doğanın ve bitkilerin dengesinin bozulmasına yol açtı. İklim değişikliği nedeniyle yaşadığımız seller, fırtınalar ve kuraklıklardan sonra şimdi de ağaçlar kış ortasında çiçek açtı.

Bu yıl gerçekten hiç görmediğimiz bir şekilde kış mevsimi gayet ılık ve yağışsız geçiyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde geçmesi Balıkesir'de erik ağacının kış mevsiminde çiçek açmasına yol açtı" şeklinde açıklamada bulundu.

İklim değişikliği ve aşırı sıcaklıkların, ile dahil kaynaklı hastalıklara da yol açarak insan sağlığına doğrudan zarar verebileceğini de ifade eden Prof. Satıl, "Gelişmiş ülkeler başta olmak üzere bütün ülkeler bu küresel iklim değişikliğine yol açacak faaliyetlerden vazgeçmeli. Doğayı gelecek nesillere yaşanabilir bir biçimde bırakabilmek için asgari müşterekte bütün ülkeler buluşmalı ve elimizden gelen bütün çabaları bu anlamda göstermeliyiz" ifadelerini kullandı.

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