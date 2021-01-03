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Boş yolda 'neden bana yol vermedin' kavgası! Bir yumrukla yere serildi

Sokağa çıkma kısıtlamasında   bağlantı yolunda araçla seyreden iki grup, yol verme tartışması nedeniyle tekme ve yumruklarla birbirine girdi. Gruptaki gencin bir yumrukla yere serildiği kavga anları cep telefonuna yansıdı.

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 03.01.2021 Güncelleme Tarihi: 03.01.2021
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Boş yolda 'neden bana yol vermedin' kavgası! Bir yumrukla yere serildi

Olay, dün saat 17.00 sıralarında bağlantı yolunda meydana geldi.

Boş yolda 'neden bana yol vermedin' kavgası! Bir yumrukla yere serildi BOŞ YOLDA 'NEDEN BANA YOL VERMEDİN' KAVGASI! BİR YUMRUKLA YERE SERİLDİ

Edinilen bilgiye göre, sokağa çıkma kısıtlamasında iki ayrı sürücü otoyolunda araçlarla seyretmeye başladı.

Sürücüler arasında yol verme yüzünden tartışma çıktı. Araçlarını yol kenarına çekerek inen sürücüler tartışmaya başladı.

BİR YUMRUKLA YERE SERİLDİ
Alevlenen tartışmanın yerini kavgaya bırakması üzerine iki grup tekme ve tokatlarla birbirine girdi.

Dakikalarca kavga eden grubu otoyolundaki diğer sürücüler araya girerek ayırdı. Gruptaki bir gencin yere düştüğü kavga anı cep telefonuna kamerasına yansıdı.

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