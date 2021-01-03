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Afyonkarahisar'da kent merkezine domuz sürüsü indi! Gören telefona sarıldı

’da domuz sürüsünün kent merkezine indiğini gören vatandaşlar cep telefonlarına sarılarak eşine ender rastlanacak o anları kayıt altına almak için bir birbirleriyle yarıştı.

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 03.01.2021 Güncelleme Tarihi: 03.01.2021
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Afyonkarahisar'da kent merkezine domuz sürüsü indi! Gören telefona sarıldı

Afyonkarahisar kent merkezi Ari Mezarlık yanında bir grup domuz sürüsü yoldan otomobille geçen vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Yaklaşık sayıları 20'yi bulan domuzları gören vatandaşlar çok şaşırarak birlerine domuzların ağaçlıklar arasında ilerleyişini gösterdiler.

Afyonkarahisarda kent merkezine domuz sürüsü indi! Gören telefona sarıldı AFYONKARAHİSAR'DA KENT MERKEZİNE DOMUZ SÜRÜSÜ İNDİ! GÖREN TELEFONA SARILDI

Daha sonra otomobilin sesini duyan domuzlar sürü halinden gözlerden kayboldu.

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