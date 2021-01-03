Afyonkarahisar'da kent merkezine domuz sürüsü indi! Gören telefona sarıldı

Afyonkarahisar kent merkezi Ari Mezarlık yanında bir grup domuz sürüsü yoldan otomobille geçen vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Yaklaşık sayıları 20'yi bulan domuzları gören vatandaşlar çok şaşırarak birlerine domuzların ağaçlıklar arasında ilerleyişini gösterdiler.

Daha sonra otomobilin sesini duyan domuzlar sürü halinden gözlerden kayboldu.