



'İLK ÖNCE HASTALIK OLABİLECEĞİNİ DÜŞÜNDÜK'



Kedinin kulaklarının kesilmesinin kendilerini derinden üzdüğünü belirten Serhan Yılmaz, "Çalıştığımız mekanın önüne gelen bir kediye mama verirken kulaklarının yaradan dolayı kabuk bağladığını gördük. İlk önce bunun bir kedi hastalığı olan beyaz kulak hastalığı olabileceğini düşündük. Daha sonra kulağından kanamanın devam ettiğini görünce veterinere götürmek istedik. Veterinere götürdük, orada veterinerin kedinin kulaklarının kesilmiş olduğunu söyledi. Bu bizi derinden üzdü, biz bir hastalık olduğuna inanmıştık, böyle bir şey olabileceğini hiç düşünmedik. Kesilmiş olma ihtimali çok kötü bir şey. Böyle bir şey yapıldıysa da Allah yapanları ıslah etsin" dedi.