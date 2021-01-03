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Afyonkarahisar'da kent merkezine domuz sürüsü indi! Gören telefona sarıldı

İHA
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Giriş: 03.01.2021 15:23
Güncelleme:03.01.2021 15:34
Afyonkarahisar’da domuz sürüsünün kent merkezine indiğini gören vatandaşlar cep telefonlarına sarılarak eşine ender rastlanacak o anları kayıt altına almak için bir birbirleriyle yarıştı.

Afyonkarahisar kent merkezi Ari Mezarlık yanında bir grup domuz sürüsü yoldan otomobille geçen vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Yaklaşık sayıları 20'yi bulan domuzları gören vatandaşlar çok şaşırarak birlerine domuzların ağaçlıklar arasında ilerleyişini gösterdiler.

Daha sonra 0tomobilin sesini duyan domuzlar sürü halinden gözlerden kayboldu.

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