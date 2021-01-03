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Diyarbakır'da sığırcık kuşlarının gökyüzündeki dansı görenleri hayran bıraktı

Son dakika haberi... 'ın ilçesinde sığırcık sürüsü, gökyüzünde görsel şölen sundu. O anlar vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 03.01.2021 Güncelleme Tarihi: 03.01.2021
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Diyarbakır'da sığırcık kuşlarının gökyüzündeki dansı görenleri hayran bıraktı

Diyarbakır'ın Çınar ilçesi Halkapınar mezrasında bulunan göletin üzerinde sığırcık kuşları çevredeki vatandaşlara eşsiz görsel şöleni sundu.

Diyarbakır'da sığırcık kuşlarının gökyüzündeki dansı görenleri hayran bıraktı

Gökyüzünde figürler çizerek dans eden sığırcık kuşlarını gören vatandaşlar cep telefonlarına sarıldı.

Diyarbakır'da sığırcık kuşlarının gökyüzündeki dansı görenleri hayran bıraktı

Hayranlık içerisinde kuşların dansını izleyen vatandaşlar, bu anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

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