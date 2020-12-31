43 ilin geçiş noktasında trafik kilitlendi! Binler kişi yollara akın etti
Ulaşımda 43 ilin geçiş noktasındaki Kırıkkale'de yer alan kilit kavşakta, yılbaşına saatler kala oluşan trafik yoğunluğunda araçlar tampon tampona ilerledi.
YAŞAM İHA
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Türkiye genelinde yılbaşı nedeniyle korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında bugün saat 21.00 itibarıyla başlayacak ve Pazartesi sabahı 05.00'e kadar devam edecek olan dört günlük sokağa çıkma kısıtlaması öncesi, 43 ilin geçiş noktasında trafik yoğunluğu oluştu.
Çoğunlukla Ankara, İstanbul, İzmir ve Bursa gibi büyük şehirlerden mesai sonrası yollara akın eden binlerce kişi, Anadolu'nun çeşitli kentlerine gitmek 'kilit kavşakta' trafiğe takıldı.
Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, trafik kontrol noktalarında kişilerin maske ve kimlik ile Hayat Eve Sığar (HES) kodu kontrolleri yapıldı.