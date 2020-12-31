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43 ilin geçiş noktasında trafik kilitlendi! Binler kişi yollara akın etti

Ulaşımda 43 ilin geçiş noktasındaki 'de yer alan kilit kavşakta, yılbaşına saatler kala oluşan trafik yoğunluğunda araçlar tampon tampona ilerledi.

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 31.12.2020 Güncelleme Tarihi: 31.12.2020
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43 ilin geçiş noktasında trafik kilitlendi! Binler kişi yollara akın etti

genelinde yılbaşı nedeniyle korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında bugün saat 21.00 itibarıyla başlayacak ve Pazartesi sabahı 05.00'e kadar devam edecek olan dört günlük sokağa çıkma kısıtlaması öncesi, 43 ilin geçiş noktasında trafik yoğunluğu oluştu.

Çoğunlukla , İstanbul, İzmir ve Bursa gibi büyük şehirlerden mesai sonrası yollara akın eden binlerce kişi, Anadolu'nun çeşitli kentlerine gitmek 'kilit kavşakta' trafiğe takıldı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, trafik kontrol noktalarında kişilerin maske ve kimlik ile Hayat Eve Sığar (HES) kodu kontrolleri yapıldı.

Sürücülerin dikkatli seyretmeleri hususunda da uyarılarda bulundu.

Trafiğe zaman zaman müdahale eden ekipler, trafiğin akışını sağlamaya çalıştı.

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