Parkta genç kızı darp eden şüpheli yakalandı

Yapılan çalışmalar sonucunda S.D'yi saçından sürükleyerek tekme tokat döven S.A. isimli kız ile yanında bulunan kızlardan biri yakalanarak gözaltına alındı.

18 yaşından küçük olduğu için Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürülen iki kız işlemlerinin ardından savcılığa sevk edildi.