Parkta genç kızı darp eden şüpheli yakalandı
Son dakika haberleri... Karabük’te parka bir genç kızı darp eden şüpheli ile arkadaşı gözaltına alındı.
YAŞAM İHA
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Yenimahalle Mahallesi'nde S.D isimli genç kızın darp edildiği görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından polis ekipleri inceleme başlattı.
Yapılan çalışmalar sonucunda S.D'yi saçından sürükleyerek tekme tokat döven S.A. isimli kız ile yanında bulunan kızlardan biri yakalanarak gözaltına alındı.
18 yaşından küçük olduğu için Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürülen iki kız işlemlerinin ardından savcılığa sevk edildi.