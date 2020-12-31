31 Aralık 2020, Perşembe
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Parkta genç kızı darp eden şüpheli yakalandı

Son dakika haberleri... ’te parka bir genç kızı darp eden şüpheli ile arkadaşı gözaltına alındı.

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 31.12.2020
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Parkta genç kızı darp eden şüpheli yakalandı

'nde S.D isimli genç kızın darp edildiği görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından polis ekipleri inceleme başlattı.

Yapılan çalışmalar sonucunda S.D'yi saçından sürükleyerek tekme tokat döven S.A. isimli kız ile yanında bulunan kızlardan biri yakalanarak gözaltına alındı.

18 yaşından küçük olduğu için Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürülen iki kız işlemlerinin ardından savcılığa sevk edildi.

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