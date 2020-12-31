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Esenyurt'ta korkunç olay! 3 çocuk annesi kadını babası boğazından bıçakladı

'ta 3 çocuk annesi Dilek D.'yi babası M.K. henüz bilinmeyen bir nedenle boğazından bıçakladı. Bağrışma seslerini duyanlar durumu polise bildirdi. Yaralı kadın ambulansla hastaneye kaldırılırken, baba polis merkezine götürüldü.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 31.12.2020
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Esenyurt'ta korkunç olay! 3 çocuk annesi kadını babası boğazından bıçakladı

Olay saat 14.00 sıralarında Battalgazi Mahallesi 316 Sokak'ta yaşandı. Baba M.K. henüz bilinmeyen bir sebepten, 3 çocuk annesi Dilek D.'yi boğazından bıçakladı.

Bağrışma seslerini duyanlar durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı kadın ambulansla hastaneye kaldırılırken, baba M.K. polis tarafından gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Hastaneye kaldırılan yaralı kadının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olayı gören bir kişi, "Adam geldi bıçağı çıkardı. Biz durdurmaya çalıştık. Herkesi topladık biz adam kapıyı kilitledi." diye konuştu.

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