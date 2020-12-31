Hatay'da genetiği değiştirilmiş 5 bin ton pirinç ele geçirildi

Türkiye'ye yüklü miktarda genetiği değiştirilmiş pirinç getirileceğine ilişkin bir ihbarı değerlendiren Hatay Gümrük Muhafaza Kaçakçılıkla İstihbarat Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, hareket geçti. Yürütülen çalışmalarla ihbarı doğrulayan nitelikte bilgi ve belgelere ulaşıldı. Bilgi sistemleri üzerinden yapılan analizde Rusya'dan İskenderun Limanı'na toplam 5 gemi ile yapılacak sevkiyat riskli olarak değerlendirildi.