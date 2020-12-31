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Hatay'da genetiği değiştirilmiş 5 bin ton pirinç ele geçirildi

'da güvenlik ekipleri yüklü miktarda genetiği değiştirilmiş pirinç getirileceğine ilişkin bir ihbar üzerine antrepoya baskın yapıldı. Yapılan operasyonda 5 bin ton pirinç ele geçirildi.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 31.12.2020 Güncelleme Tarihi: 31.12.2020
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Hatay'da genetiği değiştirilmiş 5 bin ton pirinç ele geçirildi

'ye yüklü miktarda genetiği değiştirilmiş pirinç getirileceğine ilişkin bir ihbarı değerlendiren Gümrük Muhafaza Kaçakçılıkla İstihbarat Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, hareket geçti. Yürütülen çalışmalarla ihbarı doğrulayan nitelikte bilgi ve belgelere ulaşıldı. Bilgi sistemleri üzerinden yapılan analizde 'dan 'na toplam 5 gemi ile yapılacak sevkiyat riskli olarak değerlendirildi.

aracılığı ile uydu üzerinden takip edilen gemiler, liman sahasına girişlerinin ardından fiziken takip edildi. Gemilerde bulunan yükün Hatay'da bir antrepoya aktarılması ve yüke ilişkin olarak gümrük beyannamesi açılmasının ardından ekipler harekete geçti.

Antrepoda bulunan toplam 5 bin ton pirinçten numune alınarak 'na bağlı 'na gönderildi.

Laboratuvardan gelen raporda, incelenen ürünün analiz sonuçlarının Türk Gıda Kodeksi'ne uygun olmadığı belirtildi.

Piyasa değeri 15 milyon lira olan 5 bin ton genetiği değiştirilmiş pirince el konulurken, sorumlular hakkında , ve 'na muhalefet suçlarından tarafından soruşturma başlatıldı.

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