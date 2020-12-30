KKTC'de korkutan Covid-19 gelişmesi! Sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Güney Kıbrıs'ta da son günlerde görülen vaka artışları nedeniyle 10 Ocak tarihine kadar diplomatik geçişler dışındaki tüm geçişlerin karantinaya tabi olacağı duyuruldu. Açıklamaya göre, akşam 22.00 ile 05.00 arasında geçerli olan sokağa çıkma yasağı uygulamasından sağlık çalışanları, emniyet mensupları ve görevde olan kişiler muaf tutulacak. Evlerde 10 kişiden fazla kişinin bir araya gelmesi yasaklanırken, 29 Aralık tarihinde uygulamaya giren açık ve kapalı alanlarda yılbaşı etkinlikleri ve buna benzer her türlü eğlence faaliyetinin durdurulması kararının kapsamı genişletildi. Düğün, sinema, tiyatro, doğum günü, toplu ibadet, nişan, nikah ve sergi gibi faaliyetler de durduruldu.