Sağlık Bakanlığı duyurdu! Mersin'e 24 yeni ambulans...

Ambulansların teslim töreninde konuşan Bahçacı, yeni hizmete giren ambulanslarla birlikte acil sağlık hizmetlerinin daha da güçlendiğine vurgu yaparak, "Acil sağlık hizmetlerinin başarısının en önemli göstergelerinden biri vakaya ulaşım süresidir. Acil sağlık hizmetlerimiz yaygın istasyon ağıyla vakalara Türkiye ortalamasından daha iyi bir sürede müdahale ediyorlar. Bakanlığımız tarafından ilimize tahsis edilen ambulanslarla birlikte eminim ki bu süreyi daha da kısaltacağız. Ayrıca bu ambulanslarımızın hizmete girmesi ile birlikte araç parkımızdaki ambulanslarımızın yaş ortalaması da 2 yıla düştü. Yeni ambulanslarımızı merkeze uzak ilçelerimizden başlayarak bir planlama çerçevesinde istasyonlarımıza dağıtacağız. Acil sağlık hizmetleri olarak bin 24 personelimizle birlikte biz büyük bir aileyiz ve gece gündüz demeden vatandaşlarımızın hizmetindeyiz" diye konuştu.