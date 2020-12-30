Kayropraktik Mehmet Toprak'tan fenomen Alp Kılınç'a dolandırıcılık davası

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında ünlü fenomenin ifadesine başvuruldu. Kılınç, "Sahibi olduğum alpkilinclive kullanıcı isimli instagram hesabıma kendisi ile ilgili tanıtım yapmam ve kendisinin takipçisi sayısını 25-30 binli kişi artırmam için yardımcı olmak üzere teklifte bulundu.Buna karşılık 2bin 500 lira talep ettim, hesabıma bin 500 lira para gönderdim. Ben gerekli tanıtım faaliyetlerini yaptım, çekiliş düzenledim. Tanıttım" dedi.





DOLANDIRICILIK DAVASI