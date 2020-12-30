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ABD'de Noel gecesi şoke eden olay! Koronavirüslü eşini uykusunda öldürüp intihar etti

Connecticut eyaletinde avukat evde tedavisi gören eşi ’yi uykusunda silahla vurarak öldürdü. Liquori daha sonra yataktaki eşinin yanına uzanıp etti. Evde en az 2 adet silahın bulunduğu ifade edilirken, olayın nedeninin ise araştırıldığı kaydedildi.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 30.12.2020 Güncelleme Tarihi: 30.12.2020
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ABD'de Noel gecesi şoke eden olay! Koronavirüslü eşini uykusunda öldürüp intihar etti

Connecticut eyaletinde Noel gecesi, 59 yaşındaki avukat , evde tedavisi gören 55 yaşındaki eşi 'yi uyurken silahla vurarak öldürdü. Liquori, ardından yataktaki eşinin yanına uzanıp, aynı silahla etti.

ANNESİNİN EVİNDE ÖLDÜRDÜ

Cindy Liquori'nin annesi Claire Palmer'ın da koronavirüs olduğu ve yerel bir hastanede tedavi gördüğü belirtildi. Liquori'nin annesinin köpeğine bakmak için annesinin evinde kaldığı öğrenildi.

John Liquori'nin, öncesinde öldürdüğü eşi Cindy'nin kardeşi Lampson Palmer'ı arayarak köpeği almasını istediği belirtildi.

Eve giden Lampson'un, çiftin cesetleriyle karşılaştığı ifade edildi.

Evde en az 2 adet silahın bulunduğu ifade edilirken, olayın nedeninin ise araştırıldığı kaydedildi.

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