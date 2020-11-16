Konya'nın Karapınar ilçesinde 15 metre derinliğinde obruk oluştu

Biz korku içinde yaşıyoruz. Geceleri tarlamızda yürüyemiyoruz; belki obruk oluşmuştur içine düşeriz, diye. Yine gündüz her an obruk olabilir, diye çalışamıyoruz. Biçerdöver sahipleri bile obruk oluştuğu için riskli görüp gelmiyorlar. Yalvararak zorla getiriyoruz'' diye konuştu.