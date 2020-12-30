Dünya Sağlık Örgütü koronavirüs aşısı | Aşı olanlara önemli uyarı! Tedbir elden bırakılmayacak

Dünya Sağlık Örgütü'nün baş bilim insanı Dr. Soumya Swaminathan, insanları bir Covid-19 aşısı olduktan sonra virüse karşı dikkatli davranmaya devam etmeye çağırdı.

Swaminathan yaptığı açıklamada, ABD ve Avrupa'da insanların aşı olduktan sonjra tekrar corona virüse yakalanması, dolayısıyla bulaştırıcı olup olmadığı hakkında yeterli bir kanıt olmadığını söyledi.





'AŞILAR HAKKINDA YETERLİ VERİ YOK'

Swaminathan, "Şu anda aşılardan herhangi birinin, insanların corona virüse yakalanmasını ve dolayısıyla bulaşmasını engelleyeceğinden emin olmamızı sağlayacak yeterli veriler olmadığını görüyorum" ifadelerini kullanırken "Sanırım aşılar hakkında daha fazlasını öğrenene kadar, aşılanmış kişiler de belirli bir düzeyde sürü bağışıklığı oluşana kadar seyahat sırasında karantina gibi önlemleri alması gerektiğini varsaymalıyız" dedi.





"BU SALGIN EN BÜYÜK OLANI DEĞİL"

DSÖ Acil Durumlar Programı Direktörü Mike Ryan, günümüz dünyasının bilim ve aşılar konusunda ileri bir safhada olduğunu vurgulamış, Covid-19 salgınının şiddetli olduğunu ve küresel çapta hızla yayıldığını belirterek "Muhakkak ki bu salgın en büyük olanı değil. Bu virüs çok bulaşıcı, insanları öldürüyor ve pek çok kişiyi sevdiklerinden mahrum ediyor" ifadelerini kullanmıştı.





NTV'nin haberine göre; Covid-19 vaka sayısının dikkate alındığında salgındaki ölüm oranlarının ortaya çıkan diğer hastalıklara kıyasla düşük olduğunu vurgulayan Ryan, "Bu bir uyarı alarmıdır. Gelecekte daha da şiddetli olabilecek bir şeye (salgına) karşı hazırlanmalıyız" uyarısında bulunmuştu.