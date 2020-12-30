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Son dakika: Kayseri'de çıkan otopark kavgasında kan aktı

... ’de 2 komşu esnaf arasında çıkan otopark kavgasında, esnaflardan biri komşusu ve elemanını tabanca ile yaraladı.

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 30.12.2020
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Son dakika: Kayseri'de çıkan otopark kavgasında kan aktı

Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesi Hastane Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, emlakçılık yapan K.T. ile medikalci olan dükkan komşusu T.A. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine K.T., üzerinde bulunan tabanca ile iş yeri komşusunu T.A. ile yanında çalışan A.C.'ye ateş ederek olay yerinden kaçtı. Ateş edilmesi sonucunda A.C. bacağından yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından A.C. ve T.A hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri kaçan şahıs için arama çalışması başlattı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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