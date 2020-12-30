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Kaçak av ile mücadelede teknolojik takip! Kaçak avcıların tüm hareketleri kayda geçti

ve , Doğa Koruma ve () Genel Müdürlüğü, yaban hayatı türlerini korumak için yürüttüğü av koruma ve kontrol çalışmalarında teknolojiden faydalanıyor.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 30.12.2020 Güncelleme Tarihi: 30.12.2020
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Dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını sebebiyle tüm yurtta sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu geçtiğimiz hafta sonu, 'ta gelen bir ihbar değerlendirildi.

ekipleri Divriği İlçe Jandarma Karakolu personelinin de desteğiyle, ihbara konu saha olan Divriği ilçesinde "drone" ile takibi gerçekleştirdi.

Yapılan incelemeler neticesinde görüntüde yer alan ve kaçak yaban keçisi avına çıktığı tespit edilen 4 şahıs "drone" ile takip edilerek sınırları içerisinde yakalandı.

Yakalanan 4 kişiye yasa dışı avlanmak ve sokak kısıtlamasını ihlalden 18 bin 900 TL ceza kesilerek, beraberlerindeki tüfekler jandarma birimlerine teslim edildi.

Bu olay "drone" ile kaçak av takibi açısından bir ilk olma özelliği taşıyor.

DKMP Genel Müdürlüğü bu şekilde saha denetimleri yapmaya devam edecek.

Kaçak av ile mücadelede teknolojik takip! Kaçak avcıların tüm hareketleri kayda geçti KAÇAK AV İLE MÜCADELEDE TEKNOLOJİK TAKİP! KAÇAK AVCILARIN TÜM HAREKETLERİ KAYDA GEÇTİ

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