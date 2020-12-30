Kaçak av ile mücadelede teknolojik takip! Kaçak avcıların tüm hareketleri kayda geçti
Tarım ve Orman Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü, yaban hayatı türlerini korumak için yürüttüğü av koruma ve kontrol çalışmalarında teknolojiden faydalanıyor.
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını sebebiyle tüm yurtta sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu geçtiğimiz hafta sonu, Sivas'ta gelen bir ihbar değerlendirildi.
Yapılan incelemeler neticesinde görüntüde yer alan ve kaçak yaban keçisi avına çıktığı tespit edilen 4 şahıs "drone" ile takip edilerek Erzincan sınırları içerisinde yakalandı.
Yakalanan 4 kişiye yasa dışı avlanmak ve sokak kısıtlamasını ihlalden 18 bin 900 TL ceza kesilerek, beraberlerindeki tüfekler jandarma birimlerine teslim edildi.
Bu olay "drone" ile kaçak av takibi açısından bir ilk olma özelliği taşıyor.
DKMP Genel Müdürlüğü bu şekilde saha denetimleri yapmaya devam edecek.