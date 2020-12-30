20 yıllık hemşire Covid-19'a yenik düştü! Sakine hemşire gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı

Fulya Özer'in çok iyi bir insan olduğunu belirten Zübeyde Şahin ise, "Böyle mükemmel bir insan tanımadım ben. Tarif edemiyorum ki. Tarif edilmeyecek bir insan. Hangi iyiliğini anlatayım ki. Hastalara gözü gibi bakardı. En küçük şeyini atlamazdı" diye konuştu.