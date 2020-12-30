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Son dakika: İstanbul'da hareketli anlar! Bıçaklı saldırgan bir hemşireyi rehin aldı

Son dakika haberi... Şişli'de bir tıp merkezinde bıçaklı bir saldırgan hemşireyi rehin aldığı öne sürüldü. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Saldırgan ikna edilirken yaralanan hemşireyi ambulansa hastaneye kaldırıldı.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 30.12.2020 Güncelleme Tarihi: 30.12.2020
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Son dakika: İstanbul'da hareketli anlar! Bıçaklı saldırgan bir hemşireyi rehin aldı

Şişli'de bir tıp merkezinde bıçaklı bir saldırgan hemşireyi rehin aldığı öne sürüldü.

İstanbul'da hareketli anlar! Bıçaklı saldırgan bir hemşireyi rehin aldı İSTANBUL'DA HAREKETLİ ANLAR! BIÇAKLI SALDIRGAN BİR HEMŞİREYİ REHİN ALDI

Olay Şişli'de bulunan özel bir tıp merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgiyi göre tıp merkezine gelen bir kişi, tartıştığı hemşireyi bıçakla rehin aldı.

Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polisin çalışması sonucu şüpheli kişi ikna oldu. Şüpheli gözaltına alınırken fenalaşan hemşire ambulansla hastaneye kaldırıldı

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