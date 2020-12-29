Mersin’de şoke eden olay! Sahte kimlik ve dublörle başkasının dükkanlarını sattılar
Mersin'de güvenlik güçleri çok önemli bir operasyona imza attı. Bir kişinin 2 dükkanını sahte kimlik ve dublör kullanarak başka birine sattıkları belirlenen çetenin 5 üyesi tutuklandı.
YAŞAM DHA
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İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri önemli bir operasyona imza attı.
Ekipler, Yurt dışında yaşayan kişinin 1 milyon TL değerindeki 2 dükkanını 200 bin TL karşılığında başkasına sattıkları tespit edilen 8 kişilik çeteyi teknik ve fiziki takibe aldı.
Düzenlenen operasyonla şüphelilerden 7'si gözaltına alındı.
2 kişi ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, M.Ç., G.G., N.E., S.S. ve O.S. ise sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Diğer şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.