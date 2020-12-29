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Mersin’de şoke eden olay! Sahte kimlik ve dublörle başkasının dükkanlarını sattılar

'de güvenlik güçleri çok önemli bir operasyona imza attı. Bir kişinin 2 dükkanını ve kullanarak başka birine sattıkları belirlenen çetenin 5 üyesi tutuklandı.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 29.12.2020 Güncelleme Tarihi: 29.12.2020
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Mersin’de şoke eden olay! Sahte kimlik ve dublörle başkasının dükkanlarını sattılar

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri önemli bir operasyona imza attı.

Ekipler, Yurt dışında yaşayan kişinin 1 milyon TL değerindeki 2 dükkanını 200 bin TL karşılığında başkasına sattıkları tespit edilen 8 kişilik çeteyi teknik ve fiziki takibe aldı.

Şüphelilerin tapudaki satış işlemlerinde, mal sahibine ait düzenledikleri, kimlikte de benzer kişinin fotoğrafını kullandıkları belirlendi.

Düzenlenen operasyonla şüphelilerden 7'si gözaltına alındı.

2 kişi ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, M.Ç., G.G., N.E., S.S. ve O.S. ise sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Diğer şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Mersin’de şoke eden olay! Sahte kimlik ve dublörle başkasının dükkanlarını sattılar MERSİN’DE ŞOKE EDEN OLAY! SAHTE KİMLİK VE DUBLÖRLE BAŞKASININ DÜKKANLARINI SATTILAR

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