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Başkan Erdoğan'ı her sabah mesaiye uğurluyor! Yürekleri ısıtan kare

Son dakika: Başkan 'ı, eşi Emine Erdoğan'ın barınaktan sahiplendiği "Leblebi" isimli köpek mesaiye uğurladı. O anlara ilişkin fotoğrafları Emine Erdoğan sosyal medya hesabından paylaştı.

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Giriş Tarihi: 29.12.2020 Güncelleme Tarihi: 29.12.2020
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Başkan Erdoğan'ı her sabah mesaiye uğurluyor! Yürekleri ısıtan kare

Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hayvan barınağından sahiplendiği köpekle, Ankara'daki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden mesaiye uğurladı. Engelli olan "Leblebi"nin keyifli hali dikkat çekti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarda, "Bu sabah Cumhurbaşkanımızı 'leblebi' ile birlikte uğurladık" dedi.

Başkan Erdoğanı her sabah mesaiye uğurluyor! Yürekleri ısıtan kare BAŞKAN ERDOĞAN'I HER SABAH MESAİYE UĞURLUYOR! YÜREKLERİ ISITAN KARE

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