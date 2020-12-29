Diyarbakır vahşet! Site yöneticisi 'Neden evrakı aldın' diyerek öldürüldü

Ağır yaralı site yöneticisi Mahfuz Y., yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Mahfuz Y.'nin cenazesi ailesi tarafından defnedilmek üzere hastaneden alınırken, polis olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

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