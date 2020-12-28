Bu sırada kurbağacık anahtarla aracı kontrol eden sürücü zaman zaman direksiyona yön verdiği anahtarı da çıkararak tehlike bir şekilde ilerlemeye devam etti. Tehlike dolu o anlar sırasında sürücü, yanında oturan arkadaşına "Arabayı mı sürmek istiyorsun sen. Al bari sür. Şoförlük öğren orada" diye seslendi.