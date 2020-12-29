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Kocaeli'de saç tıraşını beğenmeyen müşteri berberde dehşet saçtı!

'nin ilçesinde bir müşteri, olduğu berberde kesilen saç modelini beğenmediği için berberi ve esnaf komşusunu bıçakla yaraladı. Kavgayı ayırmaya gelen esnafın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 29.12.2020 Güncelleme Tarihi: 29.12.2020
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Kocaeli'de saç tıraşını beğenmeyen müşteri berberde dehşet saçtı!

Kuzey Mahallesi Ağadere Caddesi'nde Beyazsaray İş Hanı'ndaki bir berberde olup saçına fön çektiren bir müşteri, saç modelini beğenmediği gerekçesiyle kalfası Oğuzhan Ç. ile tartışmaya başladı.

Kocaeli'de saç tıraşını beğenmeyen müşteri berberde dehşet saçtı! KOCAELİ'DE SAÇ TIRAŞINI BEĞENMEYEN MÜŞTERİ BERBERDE DEHŞET SAÇTI!




BIÇAKLA YARALAYIP KAÇTI!
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine müşteri, kalfayı darbetmeye başladı. Berberin komşusu olan esnaf Ramazan M. de kavgayı ayırmaya çalıştı. Müşteri, kalfa ve esnafı bıçakla yaraladıktan sonra kaçtı.



Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.



ESNAFIN DURUMU AĞIR
Ramazan M.'nin hayati tehlikesi olduğu öğrenilirken, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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