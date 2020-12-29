Kocaeli'de saç tıraşını beğenmeyen müşteri berberde dehşet saçtı!
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bir müşteri, tıraş olduğu berberde kesilen saç modelini beğenmediği için berberi ve esnaf komşusunu bıçakla yaraladı. Kavgayı ayırmaya gelen esnafın durumunun ağır olduğu öğrenildi.
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Kuzey Mahallesi Ağadere Caddesi'nde Beyazsaray İş Hanı'ndaki bir berberde tıraş olup saçına fön çektiren bir müşteri, saç modelini beğenmediği gerekçesiyle berber kalfası Oğuzhan Ç. ile tartışmaya başladı.
BIÇAKLA YARALAYIP KAÇTI!
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine müşteri, kalfayı darbetmeye başladı. Berberin komşusu olan esnaf Ramazan M. de kavgayı ayırmaya çalıştı. Müşteri, kalfa ve esnafı bıçakla yaraladıktan sonra kaçtı.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
ESNAFIN DURUMU AĞIR
Ramazan M.'nin hayati tehlikesi olduğu öğrenilirken, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.