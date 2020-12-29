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İstanbul’da boş arazide erkek cesedi bulundu!

Bağcılar 'nun yanındaki boş arazide 40'lı yaşlarda erkek cesedi bulundu. Kimliği tespit edilemeyen ceset otopsi işlemleri için Kurumu morguna kaldırıldı. Polisin olay ile ilgili soruşturması sürüyor.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 29.12.2020 Güncelleme Tarihi: 29.12.2020
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İstanbul’da boş arazide erkek cesedi bulundu!

Bağcılar, yanında bulunan boş arazide, yerde hareketsiz şekilde yatan kişiyi görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri hareketsiz şekilde yerde yatan kişiye müdahale etti.

Sağlık ekipleri yerde yatan kişinin hayatını kaybettiğini tespit etti.

Polis ekipleri olay yerine şerit çekerek çevrede güvenlik önlemi aldı.

Ekipler yaptığı incelemede hayatını kaybeden kişinin üzerinde kimliğe rastlanmazken, ölen 40 yaşlarında olduğu öğrenildi.

Yapılan incelemelerin ardından hayatını kaybeden kişi otopsi işlemleri için Kurumu morguna kaldırıldı. Polisin olay ile ilgili soruşturması sürüyor.

Olay yerinden çekilen bir kare

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