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Başkan Erdoğan'ı her sabah mesaiye uğurluyor! Yürekleri ısıtan kare

A Haber
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Giriş: 29.12.2020 13:04
Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı, eşi Emine Erdoğan'ın barınaktan sahiplendiği "Leblebi" isimli köpek mesaiye uğurladı. O anlara ilişkin fotoğrafları Emine Erdoğan sosyal medya hesabından paylaştı. Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hayvan barınağından sahiplendiği köpekle, Ankara'daki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden mesaiye uğurladı. Engelli olan "Leblebi"nin keyifli hali dikkat çekti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarda, "Bu sabah Cumhurbaşkanımızı 'leblebi' ile birlikte uğurladık" dedi.
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