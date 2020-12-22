Müge Anlı canlı yayınında flaş dolandırıcılık iddiası! Eniştem dedi kocası çıktı
Müge Anlı canlı yayınındaki dolandırıcılık iddiası Türkiye gündemine oturdu. 31 yaşındaki Emre Korkmaz'ın evlenmek için görüştüğü Canan adındaki kadının eniştesi diye tanıttığı kişinin aslında eşi olduğu belirtildi. Emre Korkmaz aynı zamanda 350 bin TL de dolandırıldığını söyledi.
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Müge Anlı canlı yayınına katılan 31 yaşındaki Emre Korkmaz, evlenme vaadiyle kandırıldığını anlattı. "Mutlu yuvam olsun istedim" diyen Emre Korkmaz, Canan adındaki bir kadın tarafından dolandırıldığını söyledi. Emre Korkmaz, 350 bin TL'sini kaybettiğini de dile getirdi.
Evlenmek için Canan adındaki kadınla birlikte görüşmeye başlayan 31 yaşındaki Emre Korkmaz, hem gönlünü hem de paralarını kaptırdı.
Müge Anlı canlı yayınının gündem maddelerinden biri olan dolandırıcılık olayında, Emre'ye enişte olarak tanıtılan kişinin aslında Canan'ın eşi olduğu da iddia edildi.
Emre Korkmaz, "Seviyordum ve hayal kırıklığına uğradım. 350 bin TL param gitti. Yiyecek ekmeye muhtaç bıraktılar." şeklinde konuştu.