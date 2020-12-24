Arkadaşının hediyesiyle başladığı koleksiyon tutkusuyla 45 yıldır eski para biriktiriyor

Bunları sık sık havalandırıyorum. Bazı günler akşam saatlerine kadar paralarla ilgileniyorum. Çocuklarım da bu merakımı seviyor ancak eşim çok vakit harcadığım için satmamı istiyor. Çok fazla vakit geçirdiğimden dert yanıyor ama bunlar çocuklarım gibi oldu.