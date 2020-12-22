Geyik sürüsü Tokat'ta yerleşim alanı yakınlarında görüntülendi

Türkiye'de korona virüs kısıtlamaları nedeni ile piknik alanlarının yasaklanması ile birlikte yaban hayvanlarının doğal yaşam alanları genişledi.

Tokat'ın Niksar ilçesinde dağlık alan ile Reşadiye ilçesinde bir belde yakınlarında geyik sürüsü vatandaşlar tarafından görüntülendi.

Cep telefonu kameralarına yansıyan görüntülerde geyiklerin ormanlık alandan inerek köy yolundan karşıya geçerek gözden kayboldu.