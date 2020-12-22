22 Aralık 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Geyik sürüsü Tokat'ta yerleşim alanı yakınlarında görüntülendi

Geyik sürüsü Tokat'ta yerleşim alanı yakınlarında görüntülendi

Son dakika haberi... ’ta geyik sürüsü alanlarının dışında yerleşim yerlerine yakın alanlarda görüntülendi. Geyikler ormanlık alandan inerek köy yolundan karşıya geçerek gözden kayboldu.

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 22.12.2020 Güncelleme Tarihi: 22.12.2020
ABONE OL
Geyik sürüsü Tokat'ta yerleşim alanı yakınlarında görüntülendi

Türkiye'de korona virüs kısıtlamaları nedeni ile piknik alanlarının yasaklanması ile birlikte yaban hayvanlarının doğal yaşam alanları genişledi.

Geyik sürüsü Tokatta yerleşim alanı yakınlarında görüntülendi GEYİK SÜRÜSÜ TOKAT'TA YERLEŞİM ALANI YAKINLARINDA GÖRÜNTÜLENDİ

Tokat'ın Niksar ilçesinde dağlık alan ile Reşadiye ilçesinde bir belde yakınlarında geyik sürüsü vatandaşlar tarafından görüntülendi.

Cep telefonu kameralarına yansıyan görüntülerde geyiklerin ormanlık alandan inerek köy yolundan karşıya geçerek gözden kayboldu.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA