Son dakika: Kovid-19 tedavisi gören Prof. Dr. Orhan Kural'dan kötü haber
Son dakika haberleleri... Kovid-19 tedavisi gören İTÜ Maden Mühendisliği Emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Orhan Kural'dan kötü haber geldi. Prof. Dr. Kural'ın entübe edildiği duyuruldu.
Corona virüs tedavisi gören Prof. Dr. Orhan Kural, yoğun bakıma alındı. Solunum cihazına bağlanan 70 yaşındaki Kural'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.
30 Kasım'da İstanbul'da Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi'nde tedavi görmeye başlayan 70 yaşındaki Orhan Kural, durumu ağırlaşınca yoğun bakıma alındı.
ENTÜBE EDİLDİ
Solunum cihazına bağlanan Kural'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Orhan Kural sigara bağımlılığıyla mücadelesiyle ve gezi kitaplarıyla biliniyor.
PROF. DR. ORHAN KURAL KİMDİR?
Prof. Dr. Orhan Kural 1950 yılında İstanbul Nişantaşı'nda doğdu. 1972 yılında İTÜ Mühendislik Mimarlık Fakültesi'nden "Maden Mühendisi" olarak mezun oldu. 1972-1973 yılları arasında ABD Henry Krumb Bursunu kazanıp New York Columbia Üniversitesi'nde yüksek lisans öğrenimi yaptı. 1978 yılında İTÜ Maden Fakültesi'nde Kömür Kimyası dalında ''Doktor'' unvanı aldı. Almanya'da üç ayrı kentte (Mannheim, Rothenburg Odt, Lüneburg), toplam altı ay Goethe Enstitüsü'ne devam etti.
1981-82 yılları arasında DAAD bursu ile Aachen Teknik Üniversitesi'nde "Kömür Teknolojisi ve Briketleme" dalında çalışmalar yaptı. Çok sayıda Alman öğrencinin bitirme çalışmasını yönetti ve Alman öğrencilerle teknik gezilere çıktı. 1982 yılında Venezuela Hükümeti'nin davetlisi olarak Maracaibo Kentinde "Kömür Teknolojisi Semineri''ne bir ay süre ile "danışman" olarak katıldı. 1989 Mayıs ayında İTÜ'de ''Profesör'' oldu.
2006-2007 yıllarında Bölüm Başkan Yardımcılığı yaptı. 2009 yılından itibaren üç dönem İTÜ Maden Fakültesi'nde Maden Mühendisliği Anabilim Dalı ve Maden Mühendisliği Bölüm Başkanı olarak görev aldı.