Son dakika: Kovid-19 tedavisi gören Prof. Dr. Orhan Kural'dan kötü haber

1981-82 yılları arasında DAAD bursu ile Aachen Teknik Üniversitesi'nde "Kömür Teknolojisi ve Briketleme" dalında çalışmalar yaptı. Çok sayıda Alman öğrencinin bitirme çalışmasını yönetti ve Alman öğrencilerle teknik gezilere çıktı. 1982 yılında Venezuela Hükümeti'nin davetlisi olarak Maracaibo Kentinde "Kömür Teknolojisi Semineri''ne bir ay süre ile "danışman" olarak katıldı. 1989 Mayıs ayında İTÜ'de ''Profesör'' oldu.

2006-2007 yıllarında Bölüm Başkan Yardımcılığı yaptı. 2009 yılından itibaren üç dönem İTÜ Maden Fakültesi'nde Maden Mühendisliği Anabilim Dalı ve Maden Mühendisliği Bölüm Başkanı olarak görev aldı.