Meteoroloji kar uyarısı yaptı! O illerde yaşayanlar dikkat
Kış ayı ülke genelinde etkisini göstermeye başladı. Hava sıcaklıklarının giderek düşmesinin ardından bazı illerde kar yağışı vatandaşlara zor anlar yaşatı. Bolu Dağı'nda kar etkisini gösterirken, ekipler harekete geçti.
Meteoroloji'den son dakika kar yağışı uyarısı geldi. Yağışların devam ettiği ülke genelinde hava sıcaklıkları düşerken, 2020 yılının son günlerinde vatandaşlar kar yağışı bekliyor.
BOLU DAĞI'NDA KAR YAĞIŞI BAŞLADI
Bolu Dağı'nın D-100 kara yolu geçişinde yoğun kar yağışı etkili olmaya başladı. Yol beyaza bürünürken, Karayolları ekipleri, kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.
Bolu Dağı'nda sabah saatlerinde başlayan yağmur yerini kar yağışına bıraktı. Yoğun ve tipi şeklinde etkili olan kar yağışı nedeniyle yol beyaza büründü. D-100 kara yolu Bolu Dağı geçişinin Bakacak, Seymenler ve Elmalık mevkilerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle Karayolları ekipleri bölgede kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.
Kar yağışının etkisini azaltması beklenirken, araçların yavaş yol almasına karşın ulaşımda aksaklık yaşanmadı.
KARTEPE BEYAZA BÜRÜNDÜ
Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde, kar yağışı etkili oldu. Kayak merkezinde her yer beyaza büründü.
Türkiye'nin en önemli kayak merkezlerinden, 1850 rakımlı Kartepe'de kar yağışı etkili oldu. Dün başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışıyla her yer beyaza büründü. Gece hava sıcaklığının eksi 2 dereceye kadar düştüğü Kartepe'de güzel görüntüler ortaya çıktı.
BİTLİS'TE KAR ETKİSİNİ GÖSTERDİ
BİTLİS'te kurak geçen dönemin ardından bu sabah kar yağmaya başladı. Kentte kar yağışının, 2 gün etkili olmasının beklendiği belirtildi.
Bitlis'te sabah erken saatlerde başlayan kar yağışı, ilçelerde de etkili oldu. Kar kalınlığının merkezde 2 santimetreye ulaştığı kentte meteoroloji yetkilileri, yağışın 2 gün süreceğini açıkladı. Güne kar manzarasıyla başlayanlar, işlerine gitmek için araçlarının üstünü kaplayan karları temizledi. Ana yolların açık olduğu Bitlis'te, Karayolları başta olmak üzere İl Özel İdaresi ile belediye ekipleri, karla mücadele için hazır tutuluyor.
VAN'DA YAĞAN KAR VATANDAŞI SEVİNDİRDİ
VAN'da sıcak hava, yerini kar yağışına bıraktı. Havaların, mevsim normallerinin üzerinde seyretmesinin ardından yağan kar, vatandaşları sevindirdi.
Bir süredir sıcak havanın etkili olduğu sıcak havanın ardından bugün kentte kar yağışı başladı. Aralıklarla yağan kar yağışının yüksek kesimlerde daha etkili olacağı bildirildi. Meteoroloji verilerine göre; Van'da kar yağışı iki gün etkili olup ardından tekrar yerini mevsim normallerinin üzerinde sıcak havaya bırakacak.
ELAZIĞ'DA KÖY YOLLARI KAPANDI
ELAZIĞ'da, dün geceden bu yana etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle 90 köy yolu ulaşıma kapandı. Ekiplerin, yol açma çalışmaları sürüyor.
Elazığ'da dün geceden beri etkisini sürdüren kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Yüksek kesimlerde karla birlikte sis de etkili olunca, sürücüler zor anlar yaşadı. Kar yağışı nedeniyle kent merkezinde 2, Baskil ilçesinde 11, Maden'de 4, Karakoçan'da 35, Sivrice'de 38 olmak üzere 90 köy yolu ulaşıma kapandı.
Kapanan yolların açılması için İl Özel İdaresi'ne bağlı ekipler çalışmalarını sürdürüyor. Merkeze bağlı Beydalı Köyü Muhtarı Gülizar Demirpolat, kapanan yollarının açılması için talepleri üzerine çalışma başlatan ekiplere teşekkür etti.
TUNCELİ'DE KAR, BAZI YERLERDE YARIM METREYİ BULDU
TUNCELİ'de dün geceden beri etkili olan kar yağışı, bazı ilçelerde ve yüksek kesimlerde hayatı olumsuz etkiledi. Karla mücadele ekipleri yerleşim yerlerinin yollarının kapanmaması için çalışmalarını sürdürüyor.
Kentin yüksek kesimlerinde ve ilçelerinde dün gece saatlerinde kar yağışı başladı. Aralıksız devam eden yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Yağışı nedeniyle Valilik koordinesinde İl Özel İdaresi bünyesindeki karla mücadele ekipleri köy yollarının ulaşıma kapanmaması için çalışma başlattı. Karayolları 86'ncı Şube Şefliği'ne bağlı ekipler de Pertek, Pülümür, Ovacık ve Hozat ilçelerinde karla mücadelesine devam ediyor.
'ŞU ANA KADAR SIKINTILI BİR DURUM YAŞANMADI'
Karayolları ekibinde görevli Süleyman Odak, kar yağışının saat 01.00'de başladığını belirterek, "O saatlerden beri yollardayız. Hozat, Pertek, Pülümür, Ovacık ilçelerinde çalışıyoruz. 3 kere merkeze kadar gittim ve ilçelere geri döndüm. Vatandaşımız rahat seyahat etsin ve gelen misafirlerimiz sıkıntı yaşamasın diye elimizden geleni yapıyoruz. Tuz tankımızla sürekli yolları tuzluyoruz. Şu ana kadar sıkıntılı bir durum yaşamadık" dedi.
'KAR, BAZI YERLERDE YARIM METREYİ BULDU'
2 bin rakımlı Hozat ilçesine bağlı Buzlupınar köyünde kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı. Bölgede keçi sürülerini otlatanlar, beyaz örtüyle kaplanan meralarda zor anlar yaşadı.
METEOROLOJİ GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİNİ AÇIKLADI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz, Batı ve Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kocaeli, Sakarya, Antalya, Karaman, Niğde, Kayseri, Sivas, Amasya ve Tokat çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimler ve Güneydoğu Anadolu ile Malatya çevrelerinde yağmur ve sağanak, yağı�� alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; akşam saatlerinde Muş, Bingöl, Bitlis, Siirt ve Şırnak çevreleri ile Diyarbakır ve Mardin'in doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde sis ve pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzey ve doğu yönlerden hafif, kuzeybatı kesimlerde ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; akşam saatlerinde Muş, Bingöl, Bitlis, Siirt ve Şırnak çevreleri ile Diyarbakır ve Mardin'in doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinin hafif olmak üzere yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde güney ve batı kesimlerinde yer yer pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.
EDİRNE °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
KIRKLARELİ °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu
KOCAELİ °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde hafif yağmurlu
EGE
Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu
DENİZLİ °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
İZMİR °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
MUĞLA °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusu ile Antalya çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin batısının iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
ADANA °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, doğusu ile zamanla il geneli sağanak yağışlı
HATAY °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde kıyı kesimleri ile gece saatlerinde il geneli sağanak yağışlı
ISPARTA °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Karaman, Niğde, Kayseri ve Sivas çevrelerinin karla karışık yağmur ve yer yer hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde yer yer sis ve pus ile birlikte buzlanma ve don hadisesi bekleniyor.
ANKARA °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu
ÇANKIRI °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu
KONYA °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinin yağmurlu, iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve yer yer hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis ile birlikte buzlanma ve don hadisesi bekleniyor.
BOLU °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif karla karışık yağmur ve kar yağışlı
DÜZCE °C, 8°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu
KASTAMONU °C, 2°C
Çok bulutlu, kıyı kesimleri aralıklı yağmurlu, iç kesimleri hafif karla karışık yağmur ve kar yağışlı
ZONGULDAK °C, 7°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kıyı kesimlerinin yağmurlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Amasya ve Tokat çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve yer yer sis ile birlikte doğusunun iç kesimlerinde buzlanma ve don hadisesi bekleniyor.
AMASYA °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde hafif olmak üzere karla karışık yağmurlu
GÜMÜŞHANE °C, 5°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
SAMSUN °C, 9°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu
TRABZON °C, 12°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu
DOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, bölge genelin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Güneybatı kesimlerinde yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; akşam saatlerinde Muş, Bingöl, Bitlis ve Şırnak çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte kuzeydoğusunda kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don hadisesi bekleniyor.
ERZURUM °C, -2°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı
KARS °C, -2°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı
MALATYA °C, 5°C
Parçalı çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu
VAN °C, 5°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam saatlerinde Siirt ve Batman çevreleri ile Diyarbakır ve Batman'ın doğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 6°C
Parçalı çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam saatlerinde doğu ilçelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
GAZİANTEP °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde hafif yağmurlu
SİİRT °C, 7°C
Parçalı çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ŞANLIURFA °C, 12°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı