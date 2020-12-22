Meteoroloji kar uyarısı yaptı! O illerde yaşayanlar dikkat

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinin yağmurlu, iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve yer yer hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis ile birlikte buzlanma ve don hadisesi bekleniyor.

BOLU °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DÜZCE °C, 8°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

KASTAMONU °C, 2°C

Çok bulutlu, kıyı kesimleri aralıklı yağmurlu, iç kesimleri hafif karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ZONGULDAK °C, 7°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu