Muğla 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesinde görülen ilk duruşmada mahkeme heyeti tarafından verilen ara kararda, katil zanlısı Cemal Metin Avcı'nın akıl sağlığının yerinde olup olmadığı yönünde rapor tanzim edilmesi istenirken, olay yeri inceleme uzmanı, bilirkişi marifeti ile keşif yapılmasına karar verilmişti. Olayda kullanılan varil ile benzer ölçülerde bir varil ve sanığın kullandığını belirttiği özellikle palet bulundurulması için İl Emniyet Müdürlüğü'ne müzekkere yazılırken, taraflar ve sanıklar da keşif mahallinde hazır bulunacak.