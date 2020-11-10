Pınar Gültekin’in katilinden kan donduran sözler! Salon buz kesti...

Gültekin'in ailesinin avukatı Rezan Epözdemir de duruşma öncesi yaptığı açıklamada, Avcı'nın annesi Ayten Avcı, babası Selim Avcı ve ortağı Gökhan Orhan'ın da cinayette rolü bulunduğuna dair şikayetleri hakkında kovuşturmaya yer olmadığına karar verildiğini hatırlatarak, "İç hukukumuzda başka bir mekanizma kalmadı. O yüzden Adalet Bakanlığı'na kanun yararına bozma başvurusu yaptık. Bakanlık bu başvuruyu yerinde görürse kararı Yargıtay'a taşıyacak. Eğer müspet bakılmazsa Anayasa Mahkemesi'ne başvurup sonrasında AİHM'e başvurmayı düşünüyoruz" dedi.

Sabah