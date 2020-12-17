Son dakika: Pınar Gültekin cinayetinde flaş gelişme! Türkiye Pınar Gültekin cinayetini konuşmuştu!

Bir süre sonra sanık Cemal Metin Avcı'nın kardeşinin de tutuklandığını anımsatan Epözdemir, sanık ve kardeşinin yargılandığını ancak buna rağmen cinayete iştirak eden müşterek fail, yardım eden ya da suç delillerini gizleyen, yok eden ve değiştiren başkaca faillerin de olduğunu düşündüklerini dile getirdi.

Epözdemir, Cemal Metin Avcı'nın bu cinayeti tek başına işlemesinin hayatın olağan akışına, mantık, fizik kurallarına aykırı olduğunu düşündüklerini belirterek, şöyle konuştu: