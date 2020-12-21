Yemek Sepeti CEO’su Nevzat Aydın'a maskeli takip şoku!

Resmini çektiğim fotoğrafların satılık ilan olan evler olduğunu söylemek isterim' diye konuştu. Genç adam telefonunda bulunan fotoğrafları sunmak istediğini belirtip yanında kız arkadaşının da konuyla ilgili ifade vermek istediğini beyan etti. Olayla ilgili savcılık tarafından soruşturma sürüyor.