Bursa’da kaza sonrası terk edilen kamyonet arazide dik olarak bulundu
İznik ilçesinde kaza sonrası arazide terk edilmiş bulunan kamyonetin sahibini polis belirledi. Yuvarlandığı arazide yola doğru dik duran araç çekiciyle kaldırıldı. Ekipler, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
YAŞAM DHA
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İznik çevre yolundan sabah saatlerinde geçenler, kaza sonucu yuvarlandığı, zeytin ağaçlarının bulunduğu arazide yola doğru dik duran kamyoneti gördü.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, aracın gece kontrolden çıkıp, araziye yuvarlandığını belirledi.
Kaza sonrası terk edilen araç, çekiciyle kaldırıldı.