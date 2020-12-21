21 Aralık 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Bursa’da kaza sonrası terk edilen kamyonet arazide dik olarak bulundu

Bursa’da kaza sonrası terk edilen kamyonet arazide dik olarak bulundu

İznik ilçesinde sonrası arazide terk edilmiş bulunan kamyonetin sahibini polis belirledi. Yuvarlandığı arazide yola doğru dik duran araç çekiciyle kaldırıldı. Ekipler, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 21.12.2020 Güncelleme Tarihi: 21.12.2020
ABONE OL
Bursa’da kaza sonrası terk edilen kamyonet arazide dik olarak bulundu

İznik çevre yolundan sabah saatlerinde geçenler, sonucu yuvarlandığı, zeytin ağaçlarının bulunduğu arazide yola doğru dik duran kamyoneti gördü.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, aracın gece kontrolden çıkıp, araziye yuvarlandığını belirledi.

Kaza sonrası terk edilen araç, çekiciyle kaldırıldı.

Aracın S.T.'ye ait olduğunu belirleyen ekipler, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA