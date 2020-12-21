4 milyon ölü vizonu yakacaklar! Danimarka'dan flaş karar

'YER ALTI SULARI VE GÖLLER İÇİN BÜYÜK BİR RİSK'

Kasım ayında Holstebro ve Karup yakınlarındaki askeri alanlara kazılan toplu mezarlara gömülen vizonların yer altında su tabakaları ve göller için büyük bir risk taşıdığına işaret edilirken 2020'in Mayıs ayına kadar topraktan çıkarma işleminin gerçekleştirileceği belirtildi.



Bakanlık, "Bu, vizonun daha önce hiç kullanılmamış bir çözüm olan tehlikeli biyolojik atık muamelesi görmesini engelliyor." Dedi. Kasım ayında ülkenin batısındaki Holstebro ve Karup yakınlarındaki askeri topraklarda aceleyle iki toplu mezar kazıldı.