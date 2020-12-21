



"AKŞAMLARI UYUYAMIYORUM"

Ağrılarından dolayı akşamları uyuyamadığını Gamze Nur, "Bir sağlık çalışanı olarak araştırmadan merdiven altı olan bir yerde işlemimi yaptırmadım. Parayı ödediğim için mecbur kalarak rezidansa gitmek zorunda kaldım. Bin 350 euro az bir para değil. Türkiye'de bir doktor bile bu fiyata yapmıyor. O kadar ünlü bir doktor diye tanıttılar ki işlemlerine baktım, bilemedim, diplomasını alıp bakmadım ki. Kendisi kesinlikle doktor değil. Rusya'da sadece seminer almış birisi. Yüzümdeki hasardan dolayı, 2 haftadır uyku uyuyamıyorum, psikolojim bozuldu, acım var. Geceleri ne sağıma ne de soluma yatamıyorum, inanılmaz kötüyüm ve yüzüm eski haline dönmeyecek" diye konuştu.

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