Sakarya’da sapık sözde şeyh Eyüp Fatih Şağban’ın evinde keşif yapıldı

İstanbul Kasımpaşa'daki dergahta eylemin bir kısmının olduğu, ilk orada başladığını ve sonra burada devam ettiğini görüyoruz yapılan yargılamada. Mahkeme burada adil ve adaletli bir karar verecektir, bizim beklentimiz bu yöndedir. Bir çocuğun istismar edilmesi kabul edilemez. Bir an önce tüm hadiselerin aydınlanması için biz mücadele vereceğiz ve çocuğun hukuku yerde kalmayacaktır. Yasal mücadelemiz sonuna kadar devam edecektir" dedi.