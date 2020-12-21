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İstanbul’da abdest alma bahanesiyle ceketin cebinden 10 bin lira çaldı

'nda geçtiğimiz salı günü saat 13.00 sıralarında 'nde alma bahanesiyle mescide gelen hırsız burada abdest alan 'in askıda asılı ceketinden 10 bin lirayı alarak kayıplara karıştı.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 21.12.2020 Güncelleme Tarihi: 21.12.2020
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ödeme yapacağı için bankadan bir miktar para çekti.

Ödeme yapmadan önce kılmak isteyen Kandemir, almak için bir mescide girdi.

Abdest aldığı sırada içeriye giren hırsız, abdest alma bahanesiyle ceketini çıkarıp Kandemir'in askıda asılı olan ceketinin yanına astı.

O sırada hırsız kendi ceketinin cebini karıştırıyormuş gibi yapıp, el çabukluğuyla Kutbettin Kandemir'in ceketinden 10 bin lirayı alarak kayıplara karıştı.

Parasının çalındığını fark eden Kandemir, durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri mescidin kameralarını inceleyerek, hırsızın yakalanması için çalışma başlattı.

HIRSIZLIK ANI KAMERADA

Hırsızlık anı mescidin kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde mescide gelen hırsız, abdest alma bahanesiyle ceketini çıkarıp Kutbettin Kandemir'in askıda asılı olan ceketinin yanına asıyor. O sırada hırsız kendi ceketinin cebini karıştırıyormuş gibi yapıp el çabukluğuyla Kutbettin Kandemir'in ceketinden 10 bin lirayı alarak kayıplara karışıyor.

İstanbul’da abdest alma bahanesiyle ceketin cebinden 10 bin lira çaldı İSTANBUL'DA ABDEST ALMA BAHANESİYLE ACEKETİN CEBİNDEN 10 BİN LİRA ÇALDI
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