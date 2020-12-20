Son dakika haberi | Denizli'de deprem
Son dakika haberi... Kandilli Rasathanesi verilerine göre; Denizli’de, merkez üssü Merkezefedi ilçesi olan 3.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ise depremin büyüklüğünü 2.9 olarak duyurdu.
2020 SON DEPREMLER
Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamaya göre, Denizli'nin Merkezefendi ilçesi Çeltikçi Mahallesinde 3.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Saat 23.19 meydana gelen deprem, yerin 5 kilometre derinliğinde oluştu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ise depremin büyüklüğünü 2.9 olarak duyurdu.
2020 SON DEPREMLER