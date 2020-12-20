20 Aralık 2020, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Son dakika haberi | Denizli'de deprem

Son dakika haberi | Denizli'de deprem

haberi... verilerine göre; ’de, merkez üssü Merkezefedi ilçesi olan 3.0 büyüklüğünde meydana geldi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 20.12.2020 Güncelleme Tarihi: 20.12.2020
ABONE OL
Son dakika haberi | Denizli'de deprem

'nden yapılan açıklamaya göre, 'nin Merkezefendi ilçesi Çeltikçi Mahallesinde 3.0 büyüklüğünde meydana geldi.

Saat 23.19 meydana gelen deprem, yerin 5 kilometre derinliğinde oluştu.

Afet ve Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ise depremin büyüklüğünü 2.9 olarak duyurdu.

2020 SON DEPREMLER

Son dakika: Ege'de korkutan deprem! Muğla'da da hissedildi! 17 Aralık AFAD son depremler SON DAKİKA: EGE'DE KORKUTAN DEPREM! MUĞLA'DA DA HİSSEDİLDİ! 17 ARALIK AFAD SON DEPREMLER

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA