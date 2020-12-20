Aksaray’da ehliyetsiz sürücüden pes dedirten savunma! "Sadece gece biniyorum"

Ehliyetsiz sürücü ceza yememek için polise uzun süre dil dökerken, polis ekipleri sürücüyü bir daha ehliyetsiz araç kullanmaması için uyararak ehliyetli bir yakınını çağırmasını istedi.



4 BİN 946 TL CEZA KESİLEREK ARAÇ EHLİYETLİ YAKININA TESLİM EDİLDİ



Olay yerinde görüntü alan basın mensuplarının "Neden ehliyetsiz araç kullandınız" sorusuna ilginç bir cevap veren sürücü İsmet A., "Ağabey ben akşamları sadece inşaata gidip geldiğim için. Zaten gündüz bindiğim yok arabaya. Sadece gece oluyor. Aniden çıkmak zorunda kalıyorum" diyerek kendini savunmaya çalıştı.

Araç, olay yerine gelen sürücünün ehliyetli bir yakınına teslim edilirken, araç sahibine ehliyetsiz sürücüye araç verdiği için, ehliyetsiz sürücüye de ehliyetsiz araç kullandığı için 2 bin 473'er liradan toplam 4 bin 946 TL para cezası kesildi.