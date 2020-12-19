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Kafesi açtığında şoke oldu: Muhabbet kuşu eşini parçaladı

Muhabbet kuşları pek çoğumuz evinde baktığı, son derece sevimli ve bir o kadar da cana yakın varlıklar. YouTube üzerinden paylaşılan bir görüntüde damızlık olarak beslediği muhabbet kuşlarını paylaşan kullanıcı, kafesi açtığında hayatının şokunu yaşadı. Yavruları olan dişi , erkek kuşu parçalamıştı. İşte hayretler içerisinde bırakan o anlar...

YAŞAM
Giriş Tarihi: 19.12.2020 Güncelleme Tarihi: 19.12.2020
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Kafesi açtığında şoke oldu: Muhabbet kuşu eşini parçaladı

Sosyal medyada paylaşılan bir video milyonları hayrete düşürdü.

Kafesi açtığında şoke oldu: Muhabbet kuşu eşini parçaladı

Yavruları olan dişi muhabbet kuşu yavrularını koruma iç güdüsüne girdi.

Kafesi açtığında şoke oldu: Muhabbet kuşu eşini parçaladı

Ve yuvaya yaklaşmak isteyen eşini dövmeye başladı.

Kafesi açtığında şoke oldu: Muhabbet kuşu eşini parçaladı

Üst üste gaga darbeleriyle eşine saldıran dişi muhabbet kuşunun gazabı erkek kuşun telef olmasına neden oldu.

Kafesi açtığında şoke oldu: Muhabbet kuşu eşini parçaladı

Üst üste darbeler alan erkek muhabbet kuşunun kafası delindi ve gagasının üstünde yer alan cere bölgesi kanla doldu.

Kafesi açtığında şoke oldu: Muhabbet kuşu eşini parçaladı

İşte zavallı muhabbet kuşunun son hali...

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