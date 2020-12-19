Kafesi açtığında şoke oldu: Muhabbet kuşu eşini parçaladı
Muhabbet kuşları pek çoğumuz evinde baktığı, son derece sevimli ve bir o kadar da cana yakın varlıklar. YouTube üzerinden paylaşılan bir görüntüde damızlık olarak beslediği muhabbet kuşlarını paylaşan kullanıcı, kafesi açtığında hayatının şokunu yaşadı. Yavruları olan dişi muhabbet kuşu, erkek kuşu parçalamıştı. İşte hayretler içerisinde bırakan o anlar...
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Yavruları olan dişi muhabbet kuşu yavrularını koruma iç güdüsüne girdi.
Sosyal medyada paylaşılan bir video milyonları hayrete düşürdü.
Yavruları olan dişi muhabbet kuşu yavrularını koruma iç güdüsüne girdi.
Ve yuvaya yaklaşmak isteyen eşini dövmeye başladı.
Üst üste gaga darbeleriyle eşine saldıran dişi muhabbet kuşunun gazabı erkek kuşun telef olmasına neden oldu.
Üst üste darbeler alan erkek muhabbet kuşunun kafası delindi ve gagasının üstünde yer alan cere bölgesi kanla doldu.
İşte zavallı muhabbet kuşunun son hali...