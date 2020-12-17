Son dakika: Ege'de korkutan deprem! Muğla'da da hissedildi! 17 Aralık AFAD son depremler

Son dakika... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, Ege Denizi'nde Girit Adası yakınlarında saat 16.36'da 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Yerin 5.54 kilometre altında gerçekleşen deprem çevre illerde de hissedildi.

Depremde can ya da mal kaybı yaşanmadığı öğrenildi.

SON DEPREMLER

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

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2020.12.17 16:19:18 37.7770 27.1073 10.9 -.- 2.0 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2020.12.17 15:51:41 41.4487 28.3220 0.0 -.- 1.1 -.- YALIKOY-CATALCA (ISTANBUL) İlksel

2020.12.17 15:33:42 40.3855 31.5745 5.0 -.- 1.6 -.- TEPEKOY-SEBEN (BOLU) İlksel

2020.12.17 15:07:01 38.8260 26.8603 12.9 -.- 1.8 -.- CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2020.12.17 14:41:00 37.0887 27.8977 0.0 -.- 2.1 -.- BAYIRKOY-MILAS (MUGLA) İlksel

2020.12.17 14:08:28 38.7172 33.8822 5.0 -.- 1.7 -.- OYMAAGAC-AGACOREN (AKSARAY) İlksel

2020.12.17 13:49:50 36.9798 27.3760 11.5 -.- 2.2 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

2020.12.17 13:29:13 39.4913 33.4902 4.0 -.- 1.9 -.- HACIYUSUFLU-CELEBI (KIRIKKALE) İlksel

2020.12.17 13:17:23 37.6122 31.3248 5.0 -.- 1.3 -.- YUKARIYAYLABEL-AKSU (ISPARTA) İlksel

2020.12.17 12:45:25 36.8473 27.3647 5.3 -.- 1.4 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

2020.12.17 12:32:09 35.9810 27.7645 2.4 -.- 1.4 -.- RODOS ADASI (AKDENIZ) İlksel

2020.12.17 12:02:55 36.0335 27.6578 8.8 -.- 2.1 -.- AKDENIZ İlksel

2020.12.17 11:49:52 37.7867 27.0035 24.8 -.- 1.6 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2020.12.17 11:07:26 39.0883 42.5892 16.7 -.- 1.8 -.- GULKORU-MALAZGIRT (MUS) İlksel

2020.12.17 11:00:04 38.6338 43.3628 11.9 -.- 2.8 -.- ASIT-(VAN) İlksel

2020.12.17 10:48:02 38.9265 26.2003 10.7 -.- 3.0 2.8 MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2020.12.17 10:19:11 34.7010 23.1628 14.6 -.- 4.0 4.0 GIRIT ADASI (AKDENIZ) REVIZE01 (2020.12.17 10:19:11)

2020.12.17 09:19:57 37.9037 26.8742 6.7 -.- 1.9 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2020.12.17 08:52:01 39.8827 27.8962 4.3 -.- 2.0 -.- YAGCILAR-(BALIKESIR) İlksel

2020.12.17 08:50:24 37.8667 26.9018 28.0 -.- 2.0 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2020.12.17 07:36:37 37.7403 27.0507 11.9 -.- 1.7 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel